وزير الاتصالات يبحث مع رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان خطط التحول إلى المجتمع الرقمى

كتبت هبة السيد

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى مكتبه بالقرية الذكية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة مجموعة من الملفات فى مقدمتها تعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطوير كافة قطاعات الدولة من خلال تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمى.

وتقدم الدكتور نضال السعيد بالتهنئة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتولى منصبه الجديد وتمنى له التوفيق، معربًا عن تطلعه لاستكمال مسيرة العمل الحالية، والتنسيق بين الوزارة ولجنة الاتصالات بمجلس النواب فيما يخص منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحسين مناخ الأعمال مما سينعكس إيجابيًا علي زيادة معدلات نمو القطاع ونسبة مشاركته في الناتج القومى.

وأشار الدكتور نضال السعيد إلي أهمية دور تكنولوجيا المعلومات الحيوى والفعال في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة من أجل تيسير إجراءات حصول المواطنين عليها.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لوضع التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى أصبحت ضرورة لتمكين المجتمع الرقمي الذي يعد هدفًا استراتيجيًا للدولة، مشيرًا إلى أن تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي يساهم في ترشيد استخدام موارد الدولة، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة.

وأضاف، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة خطط الوزارة من أجل تحسين جودة خدمات الاتصالات في إطار برنامج الحكومة الذي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد، أن "تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، "وتمكين القطاعات الحيوية الأخرى بالدولة"؛ هما محورين رئيسيين وفقًا لرؤية الوزارة في "بناء مجتمع رقمي مبدع منتج ومتصل يحقق المساواة والرفاهية في إطار اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة".