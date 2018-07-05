وزيرة التخطيط: سنبدأ بميكنة خدمات المحليات لأنها الأكثر جماهيريا

الإسكندرية- هناء أبو العز

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه يتم العمل على ملف ميكنة الخدمات، مشيرة إلى أنه من الأمور الصعبة فى مصر مع كبر الدولة وعدد السكان بها.

وأضافت السعيد، فى كلمتها أثناء لقاءها مع أعضاء الغرفة الفرنسية التجارية، إنه يتم العمل على الخدمات فى عدد من المحافظات، وتم البدء بالمحليات لأنها الخدمات الأكثر جماهيرية، وبها قدر عالٍ من الفساد.

وأشارت السعيد، إلى انتهائها من ميكنة الخدمات فى محليات مدن القناة بالكامل، وآخر يوليو سيتم الانتهاء من سيناء البحر الأحمر والوادى الجديد.