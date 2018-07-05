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وزيرة الإعلام الأردنية: مطالب فتح الحدود أمام النازحين يتعارض مع أمننا

الخميس، 05 يوليه 2018 12:56 م
وزيرة الإعلام الأردنية: مطالب فتح الحدود أمام النازحين يتعارض مع أمننا لاجئين - صورة أرشيفية
كتب سمير حسنى
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انتقدت وزيرة الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات، مطالب الأمم المتحدة بفتح الحدود أمام النازحين السوريين، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع أمن الأردن وحماية حدوده، جاء ذلك على حسب ما أفادت به قناة سكاى نيوز.

 

ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالأردن، اليوم الخميس، أنه يفتح حدوده ويوفر مأوى مؤقتا لعشرات الآلاف من السوريين الفارين من الضربات الجوية والقتال فى جنوب غرب البلاد.

 

وقال المفوض السامى لشئون اللاجئين فيليبو جراندى، إن أكثر من 320 ألف مدنى نزحوا من جنوب غرب سوريا ويعيشون فى ظروف قاسية وغير آمنة بينهم 60 ألفا عند معبر حدودى مع الأردن. ويستضيف الأردن بالفعل نحو 640 ألف لاجئ سورى.

 

وكانت وزيرة الإعلام الأردنية، قالت أمس، إن بلادها تسعى إلى عقد جولة مفاوضات جديدة لوقف القتال فى الجنوب السورى، مطالبة المجتمع الدولى العمل على إنشاء مخيمات للنازحين فى المناطق الآمنة داخل سوريا.


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