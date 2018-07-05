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ننشر اعترفات المتهمين بقتل مزارع بسبب خصومة ثأرية فى البدرشين

الخميس، 05 يوليه 2018 09:23 ص
ننشر اعترفات المتهمين بقتل مزارع بسبب خصومة ثأرية فى البدرشين الثأر - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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اعترف المتهمون بقتل مزارع يبلغ من العمر 35 عامًا بالدرشين أمام النيابة العامة بجنوب الجيزة بالاتهامات المسندة إليهم، بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأصدرت النيابة قرارًا بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، واستعجلت تقرير الطب الشرعى حول الواقعة.

وقال المتهمون فى التحقيقات إن خلافات ثأرية بين عائلتى المجنى عليه وعائلتهم، دفعتهم للرغبة فى الانتقام منه بقتله، وأنهم أعدوا أسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية وطبنجة، يوم الواقعة لاستخدامها فى تنفيذ جريمتهم، التى حددوا لها عقب صلاة الفجر، حيث يخرج المجنى عليه من تأدية الصلاة.

وتابع المتهمون فى أقوالهم أمام النيابة أنهم استقلوا دراجة بخارية وانتظروا فى مكان قريب من خط سير المجنى عليه من المسجد إلى منزله، وعقب صلاة الفجر، شاهدوه خارجًا من المسجد، فتوجهوا إليه وأطلقوا النيران صوبه بكثافة، وحينما تأكدوا من إصابته فروا هاربين وتركوه غارقًا فى دمائه.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد مقتل مزارع نتيجة إطلاق النار عليه وبإجراء التحريات، تبين أن موظف واثنين من عائلته وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه؛ وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وضبط بحوزتهم السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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