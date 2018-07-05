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الخميس، 05 يوليه 2018 10:40 م
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نقيب الصحفيين: استقالة أبو السعود ليست نهائية ومفيش استقالات على "الفيس"

الخميس، 05 يوليه 2018 09:45 م
نقيب الصحفيين: استقالة أبو السعود ليست نهائية ومفيش استقالات على "الفيس" نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة
كتب أيمن رمضان
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قال نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، إنه تفاجأ بما تردد عن تقديم عضو المجلس أبو السعود محمد استقالته احتجاجاً على مشروع قانون الصحافة الجديد، مشيراً إلى أنه يعمل على التواصل معه من أجل الوقوف على ما يتردد، وتابع:" هو موجود بره مصر وبحاول أتواصل معاه للوقوف على الحقيقة، وربما يكون عذره أنه موجود خارج البلاد فى رحلة علاج وليس لديه علم بالاجتماعات التى تدار الآن وجهودنا فى مشروع القانون".

وأضاف نقيب الصحفيين، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن هذه الاستقالة لن تكون نهائية كونه لا يوجد استقالات تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتابع:"من إمتى الاستقالات بتكون على الفيس بوك..الاستقالة لن تكون نهائية.. والأمور ستأخذ منحى آخر  بعدما أصل له وأشرح له الموقف".

 

 


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