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ميليشيات الحوثى ترفض مقترحا أمميا للانسحاب من الحديدة ومينائها

الخميس، 05 يوليه 2018 11:36 م
ميليشيات الحوثى ترفض مقترحا أمميا للانسحاب من الحديدة ومينائها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي
(أ ش أ)
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ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن ميليشيات الحوثى رفضت مقترحات الأمم المتحدة بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليم إدارتها للأمم المتحدة.

وأوضحت القناة ، اليوم الخميس ، أن الانقلابيين اقترحوا أن تكون الحديدة وميناءها تحت إدارة مشتركة مع الأمم المتحدة.

يأتى ذلك خلال جلسة مغلقة أطلع المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث مجلس الأمن على نتائج المباحثات التى أجراها فى صنعاء وعدن غداة عودته من العاصمة اليمنية.

ودعا مجلس الأمن كل الأطراف للانخراط بشكل بناء فى جهود الأمم المتحدة للمضى نحو حل سياسى فى اليمن، وطالب المجلس أن يبقى ميناء الحديدة مفتوحا.

وكان المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، قد أجرى خلال الأيام الثلاثة الماضية محادثات وصفها بالمثمرة فى صنعاء ، حيث حاول إقناع قادة الميليشيات الانقلابية، بما فيهم عبد الملك الحوثى ، بتسليم ميناء ومدينة الحديدة وتهيئة الأجواء لاستئناف مشاورات الحل السياسي، وفقا لخطة سيعرضها خلال الأسابيع المقبلة.

 


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