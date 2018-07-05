موجز أخبار الـ1.. صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بجميع العلاوات

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان وزارة المالية صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية، إلى جانب إعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لـ44.25 مليار دولار.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة الواحدة ظهرا..

فيل هندى يقع على الجماهير خلال عرض بسيرك فى ألمانيا

نشرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، مقطع فيديو ظهر فيه فيل يسقط على مجموعة من الجماهير الحاضرة فى عرض سيرك بمدينة أوسنابروك غرب ألمانيا.

"التعليم العالى": 48 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن 48 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة تقدموا لحجز اختبارات القدرات إلكترونيا على موقع التنسيق حتى الآن منذ فتح التسجيل لهم الثلاثاء الماضى.

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.25 مليار دولار

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى نحو 44.258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44.139 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار.

وزير المالية: مصر تتوقع عجزا بنسبة 9.8% فى الميزانية الجديدة

قال وزير المالية محمد معيط، اليوم الخميس، إن بلاده تتوقع أن يبلغ عجز ميزانية السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو الماضى 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.

وزير المالية: 100 مليار جنيه استثمارات حكومية فى موازنة العام الحالى

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، إن حجم الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية الحالية تبلغ 100 مليار جنيه، مقارنة بـ70 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، لافتا إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد حيث تتضمن الموازنة العامة للدولة 817 مليار جنيه فوائد ديون وأقساط، وإيرادات تبلغ 989 مليار جنيه، مؤكدًا أن الحكومة لديها موازنة طموحة خلال العام المالى الجارى الذى بدأ مطلع يوليو الجارى.

ننشر أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والمشدد 15 سنة بقضية "اللجان النوعية"

ينشر "اليوم السابع"، أسماء المتهمين الـ 14 الصادر بحقهم حكما بالسجن المؤبد ، من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية".

رسمياً.. الاتحاد الأوروبى يلغى الفحوصات الإضافية عن الفراولة المصرية

أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المفوضية الأوروبية قررت رسمياً إلغاء الفحوصات الإضافية التى كانت تطبق على الفراولة المصرية، بناء على التوصية الصادرة من مجموعة العمل الخاصة بمراجعة قوائم الحاصلات التى تخضع لفحوصات إضافية.

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالسجن المؤبد لمستشار المعزول عبد الله شحاته و13 آخرين، والمشدد 15 عاما لـ6 آخرين و10 سنوات لمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية" .

محافظ القاهرة: فتح الحدائق مجانا والأتوبيس النهرى بنصف الثمن لمدة يومين

قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إنه سيتم فتج الحدائق غدا، وبعد غد، مجاناً بمناسبة العيد القومى للمحافظة، بالإضافة إلى تخفيض سعر تذكرة الأتوبيس النهرى 50 % خلال هذين اليومين.

الجريدة الرسمية تنشر قواعد صرف العلاوات الدورية والاستثنائية للعاملين بالدولة

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن قواعد صرف العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة والعلاوة الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من يوليو 2018.

"السيسى" يصدق على الموازنة العامة ويصدر قوانين بربط موازنات الدولة والهيئات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٨ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩، بعد إقراره من مجلس النواب.

الإسكان: بيع 36693 كراسة شروط لحجز 30145 قطعة أرض سكنية بنظام القرعة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن 2994 مواطنا تقدموا باستمارات الحجز، ودفعوا المقدمات لحجز قطع أراض من 30145 قطعة أرض سكنية (اجتماعى – متميز – أكثر تميزاً)، طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، وكان النصيب الأكبر لحجز أراضى الإسكان الاجتماعى، حيث بلغ عدد الحاجزين 2280، وفى الأراضى المتميزة تقدم للحجز 587، وفى الأراضى الأكثر تميزا تقدم للحجز، ودفع المقدمات 127 مواطنا.

فيسبوك يراوغ للهروب من الأزمات..ويزعم: لسنا شركة تكنولوجيا وإنما منصة نشر

فى تصريحات تشكل منعطفا فى طريقة تعامل الحكومات مع فيس بوك، قال محامو الشبكة الاجتماعية، أمام محكمة فى كاليفورنيا، إن فيس بوك هو ناشر ويشبه الصحف التقليدية.

طقس الغد معتدل بالسواحل الشمالية حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، أن وزارة المالية قررت صرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيًا، يوم الثلاثاء، الموافق 17 يوليو 2018، بالعلاوات الدورية والاستثنائية والخاصة.

وصول جثمان الجوينى لمسجد النادى الأوليمبى لإقامة صلاة الجنازة.. صور

وصل جثمان المعلق الرياضى إبراهيم الجوينى إلى مسجد النادى الأولمبى السكندرى تمهيداً لإقامة صلاة الجنازة، على أن يقام العزاء غداً، الجمعة، بساحة مسجد القائد إبراهيم.

اتحاد الكرة: لا يجوز شطب شيكا وكهربا وحامد بسبب الانقطاع عن الزمالك

رفض اتحاد الكرة التحقيق فى المذكرة التى تسلمها مؤخرا من نادى الزمالك وتطالب بشطب الخماسى محمود شيكابالا ومحمود كهربا وأحمد الشناوى وعلى جبر وطارق حامد، بسبب انقطاعهم عن تدريبات الفريق منذ انتهاء مشوار الفراعنة فى المونديال.

اليويفا يعلن تطبيق التبديل الرابع فى مسابقاته الموسم المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "اليويفا" اليوم، الخميس، تطبيق التبديل الرابع فى جميع المسابقات التى تقام تحت رايته بداية من الموسم المقبل، وذلك بالوقت الإضافي.

رونالدو يستأجر أغلى فيلا فى العالم بتورينو مقابل 400 ألف يورو يومياً

يستعد كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال ونادى ريال مدريد الإسبانى، للانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى صفقة مدوية ينتظر أن تكلف خزينة "البيانكونيرى" 100 مليون يورو، فيما سيتقاضى "الدون" راتباً سنوياً يصل لـ30 مليون يورو.

لجان التصالح توافق على 35 طلبا جديدا فى قضايا العدوان على المال العام واستغلال النفوذ.. وخزانة الدولة تنتعش بـ51 مليون جنيه.. والكسب غير المشروع يستعجل تقارير الخبراء بشأن ثروة 300 متهم فى قضايا فساد القمح

أكدت مصادر رفيعة المستوى أن لجان التصالح فى قضايا العدوان على المال العام وقضايا الكسب غير المشروع، وافقت على أكثر من 35 طلب تصالح جديد، مقدما من عدد من صغار موظفى الدولة فى عدد من القطاعات الحكومية المختلفة، وبعض المتعاملين مع جهات الدولة، الذين تقدموا بطلبات للتصالح فى القضايا المتهمين فيها، مقابل رد المبالغ المستحقة عليهم، بينما تم رفض ما يقرب من 19 طلبا آخر، تبين عدم جدية أصحابها فى التصالح.

مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة.. صفحات الغش تعود لابتزاز الطلاب وتزعم قدرتها على تغيير النتائج بالكنترولات.. الطلاب يردون: "مش مصدقينها وفشلت فى تسريب الامتحانات".. والتعليم: "اللعب فى النتائج مستحيل"

مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة، ظهرت صفحات الغش الإلكترونى من جديد بعد فشلها فى تسريب الامتحانات لابتزاز الطلاب وأولياء الأمور بزعمها تغيير النتائج فى الكنترولات، حيث ذكرت إحدى الصفحات قائلة: "كل اللى خايف من نتيجة إحنا بنقولك متقلقش من حاجة.. الكنترول بتاعنا السنة دى واللى عايز يرفع درجاته يكلمنا واتس".