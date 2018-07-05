مواطن يستغيث من حذف 3 أفراد من أسرته عشوائيا ببطاقة التموين

كتب مدحت وهبة

استغاث المواطن حسام سيد عيد الوكيل من تضرره من حذف 3 أفراد من أسرته ببطاقة التموين عشوائيا بدون أى أسباب، لافتا إلى أنه عندما فقد بطاقته التموينية فى سبتمبر 2017 تقدم بطلب إلى مكتب تموين بولاق الدكرور "أ" بمحافظة الجيزة لاستخراج بطاقة بدل فاقد ومع ذلك لم يحصل عليها حتى شهر يناير الماضى وعندما ذهب إلى مكتب التموين للاستفسار عن عدم حصوله على البطاقة رغم تقدمه بطلب لاستخراجها أبلغه الموظف المسئول بأنه تم استحداث نظام إلكترونى جديد بداية من العام الجارى لاستخراج بطاقات بدل التالف والفاقد وعليه التقدم بطلب من جديد لاستخراج بطاقته.



وأضاف حسام سيد عيد الوكيل لليوم السابع أنه تقدم مرة أخرى بطلب بمكتب التموين لاستخراج البطاقة وفقا للنظام الجديد، ففوجئ عند استلام البطاقة بتاريخ 16 مارس الماضى بحذف 3 أفراد من أسرته، حيث كان مقيد بالبطاقة 4 أفراد منهم فردين يحصلون على السلع التموينية المدعمة بقيمة 50 جنيها للفرد شهريا وهما الزوج والزوجة بجانب حصولهم على حصتهم من الخبز المدعم يوميا وهى 5 أرغفة لكل فرد يوميا، فى حين يحصل اثنان من الأبناء على الخبز المدعم فقط بعدد 5 أرغفة يوميا لكل فرد، قائلا: " كنت بحصل على سلع تموينية لفردين وخبز لأربعة أفراد وفوجئت بعد استخراج بطاقة بدل فاقد بحصولنا على سلع مدعمة لفرد فقط وكذلك الخبز لفرد فقط".

ولفت إلى انه تقدم بالعديد من الشكاوى لوزارة التموين لإعادة أفراد أسرته المحذوفين من بطاقة التموين حتى يتمكن فى الحصول على السلع والخبز المدعم، لكن دون جدوى ، خاصة وأن إجمالى ما يحصل عليه من الخبز المدعم حاليا لا يتجاوز 5 أرغفة يوميا فقط ولا يكفى احتياجات أفراد أسرته فى الوقت الذى يبلغ سعر الخبز السياحى من 50 قرشا إلى 100 قرش للرغيف ولا يستطيع شراؤه، مطالبا المسئولين بوزارة التموين بإعادة افراد أسرته المحذوفين إلى بطاقته التموينية حتى يتمكن من حصوله على الدعم المخصص للبطاقة .



من جانبه، أكد المحاسب هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة فى تصريحات لليوم السابع أن مشكلة حذف بعض الأفراد المقيدين بالبطاقات عشوائيا جارى حلها من خلال النظام الإليكترونى الجديد ، وأنه سيلتقى مستشار الوزير لنظم وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد المقبل لبحث هذه المشاكل وإيجاد الحلول لها ، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بشأن حل اى مشاكل تواجه المواطنين والعمل على تيسير استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد.