منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط يصل القاهرة

كتب محمد طنطاوى

وصل الى مطار القاهرة الدولي منذ قليل نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين لبحث الاوضاع بالمنطقة وملف المصالحة الفلسطينية.