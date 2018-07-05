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منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط يصل القاهرة

الخميس، 05 يوليه 2018 12:13 ص
منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط يصل القاهرة مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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وصل الى مطار القاهرة الدولي منذ قليل نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط،  في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين لبحث الاوضاع بالمنطقة وملف المصالحة الفلسطينية.  

 
وكان منسق السلام في الشرق الاوسط قد التقي  الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد الماضي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث بحثا عددا من المواضيع بينها المصالحة الفلسطينية ومشاكل غزة، كما اطلع الرئيس عباس ملادينوف على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته التعسفية.
 
 
 

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