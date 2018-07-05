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الخميس، 05 يوليه 2018 02:15 م
خالد صلاح
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ملك ماليزيا يتسلم أوراق اعتماد السفير المصرى الجديد

الخميس، 05 يوليه 2018 01:28 م
ملك ماليزيا يتسلم أوراق اعتماد السفير المصرى الجديد الملك محمد الخامس ملك ماليزيا
أ ش أ
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تسلم الملك محمد الخامس ملك ماليزيا فى القصر الوطنى بكوالالمبور اليوم الخميس أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية لدى ماليزيا جمال عبد الرحيم متولى.

وذكرت وكالة الانباء الماليزية برناما ان السفير نقل خلال المقابلة للملك محمد الخامس أطيب أمنيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لشخصه بدوام الصحة والنجاح وللشعب الماليزى باستمرار التقدم والرخاء.

وأشار السفير إلى العلاقات التاريخية التى تربط مصر وماليزيا موضحا أن هناك سبعة آلاف طالب ماليزى يدرسون فى الكليات العملية فى مصر فى مجال الطب وطب الأسنان وسبعة آلاف طالب آخرين يدرسون فى جامعة الأزهر الشريف.

وأضاف السفير، لوكالة برناما، أن ملك ماليزيا قد أشار إلى أن كثيرا من الطلاب من ولايته كلنتان يدرسون فى جامعة الأزهر الشريف وأن مصر معروفة بآثارها التاريخية وخاصة الأهرامات التى تم بناؤها قبل مولد المسيح بآلاف السنين.

واشار متولى الى انه اعرب عن تطلعه بشأن قيام الملك محمد الخامس بزيارة الى مصر فى أقرب فرصة.


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