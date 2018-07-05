مقتل شخص وإصابة 13 آخرين فى تفجير استهدف مظاهرة بمنبج السورية

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قتل شخص وأصيب 13 آخرون، اليوم الخميس، فى تفجير استهدف مظاهرة فى مدينة منبج شمال سوريا.



وقالت مصادر فى مجلس منبج العسكرى وفقا لراديو (سوا) الإخباري، إن تفجيرا وقع بواسطة لغم مزروع استهدف جموعا من المدنيين أثناء خروج مظاهرة منددة بالتدخل التركى فى مدينة منبج السورية؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين من بينهم طفلان و5 سيدات.



وتزامن تفجير منبج مع تفجيرين داخل مدينة جرابلس، الأول وقع بالقرب من شركة الكهرباء، واستهدف التفجير الثانى الحى الشمالى من المدينة دون وود معلومات دقيقة عن عدد الضحايا.



وأعربت سوريا - فى وقت سابق - عن " إدانتها الشديدة ورفضها المطلق توغل قوات تركية وأمريكية فى محيط مدينة منبج والذى يأتى فى سياق العدوان التركى والأمريكى المتواصل على سيادة وسلامة ووحدة أراضى الجمهورية العربية السورية".