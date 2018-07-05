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الخميس، 05 يوليه 2018 06:39 م
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مقتل شخص وإصابة 13 آخرين فى تفجير استهدف مظاهرة بمنبج السورية

الخميس، 05 يوليه 2018 05:15 م
مقتل شخص وإصابة 13 آخرين فى تفجير استهدف مظاهرة بمنبج السورية أثار تفجير فى سوريا- أرشيفية
أ ش أ
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قتل شخص وأصيب 13 آخرون، اليوم الخميس، فى تفجير استهدف مظاهرة فى مدينة منبج شمال سوريا


وقالت مصادر فى مجلس منبج العسكرى وفقا لراديو (سوا) الإخباري، إن تفجيرا وقع بواسطة لغم مزروع استهدف جموعا من المدنيين أثناء خروج مظاهرة منددة بالتدخل التركى فى مدينة منبج السورية؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين من بينهم طفلان و5 سيدات


وتزامن تفجير منبج مع تفجيرين داخل مدينة جرابلس، الأول وقع بالقرب من شركة الكهرباء، واستهدف التفجير الثانى الحى الشمالى من المدينة دون وود معلومات دقيقة عن عدد الضحايا


وأعربت سوريا - فى وقت سابق - عن " إدانتها الشديدة ورفضها المطلق توغل قوات تركية وأمريكية فى محيط مدينة منبج والذى يأتى فى سياق العدوان التركى والأمريكى المتواصل على سيادة وسلامة ووحدة أراضى الجمهورية العربية السورية".

 


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