"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

كتبت: نورا فخرى

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامج عملها للعام 18/2019 – 21/2022 تحت عنوان "مصر تنطلق" تقليل أعداد الأدوية الناقصة إلى 10 أنواع من 70 نوعًا حالياً، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من الأنسولين إلى 80%.

كما تسعي الحكومة – حسب بيانها، رفع نسبة المنتج المحلى من الطعوم إلي 60% من 15%، وخفض الأدوية ذات المستورد الواحد إلى 30% من 20%، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج علاج الأورام لخفض نسبة الاستيراد إلى 30%، وانتاج 92 مستحضر لعلاج الأورام محلياً.

كما تهدف الحكومة إلى إنشاء مصنع لقاح مرض انفلونزا الطيور بطاقة 400 مليون جرعة سنوياً، ميكنة عملية صرف ألبان الأطفال الرضع، إنشاء كيان جديد للرقابة على الأدوية، ورفع نسبة المنتج المحلى من الطعوم إلى 60% من 15%.