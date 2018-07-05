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الخميس، 05 يوليه 2018 06:39 م
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مصرع وإصابة 25 حوثيا فى اشتباكات مع الجيش اليمنى

الخميس، 05 يوليه 2018 05:58 م
مصرع وإصابة 25 حوثيا فى اشتباكات مع الجيش اليمنى العنف فى اليمن- أرشيفية
أ ش أ
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لقى 17 حوثيا مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، فى اشتباكات عنيفة وقعت، اليوم الخميس، بين قوات الجيش اليمنى والمليشيا الانقلابية فى القطاع الغربى بجبهة مريس، شمال محافظة الضالع اليمنية.


ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) عن مصدر ميدانى قوله: إن قوات الجيش فى القطاع الغربى بمريس أفشلت تسللا للمليشيا الحوثية بمواقع الرحبة والصلول بمنطقة سون الواقعة غربى مريس تزامنت مع معارك عنيفة بين الجيش والمليشيا الحوثية فى قرية رمة وجبلى ناصة ومرمق.
وأسفرت المعارك - وفقا للمصدر - عن مقتل وإصابة 25 حوثيا، كما تمكن الجيش من انتشال 3 جثث من الحوثيين، فيما تزال 14 جثة لم يتم انتشالها بأطراف منطقتى الرحبة والصلول.

 

 

 


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