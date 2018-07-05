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الخميس، 05 يوليه 2018 07:00 ص
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مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء لهوه فى منزله بسوهاج

الخميس، 05 يوليه 2018 06:22 ص
مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء لهوه فى منزله بسوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء لهوه بالمنزل بدائرة مركز ساقلته بسوهاج وتم تحرير محضر بالواقعة .
 
تلقى رئيس مباحث مركز ساقلتة بلاغا من المدعو / حمادة عبد الفتاح محمد بخيت مدرس ويقيم بناحية الجلاوية – دائرة المركز بوفاة نجل شقيقه الطفل مروان محمد عبد الفتاح محمد 6 سنوات أثناء لهوه بالمنزل.
 
وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1363 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة  .
 
 
 
 
 
 

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