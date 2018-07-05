مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء لهوه فى منزله بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء لهوه بالمنزل بدائرة مركز ساقلته بسوهاج وتم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى رئيس مباحث مركز ساقلتة بلاغا من المدعو / حمادة عبد الفتاح محمد بخيت مدرس ويقيم بناحية الجلاوية – دائرة المركز بوفاة نجل شقيقه الطفل مروان محمد عبد الفتاح محمد 6 سنوات أثناء لهوه بالمنزل.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1363 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .