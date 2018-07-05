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الخميس، 05 يوليه 2018 05:40 ص
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مصدر أمنى ينفى محاولة 4 أشخاص اختطاف فتاة داخل كمباوند شهير بالشيخ زايد

الخميس، 05 يوليه 2018 04:00 ص
مصدر أمنى ينفى محاولة 4 أشخاص اختطاف فتاة داخل كمباوند شهير بالشيخ زايد مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها فى واقعة اتهام طالب لــ 4 أشخاص بالإعتداء عليه، وإصابته بجرح قطعى بيده داخل كمباوند شهير بالشيخ زايد.

ونفى مصدر أمنى تعرض خطيبة الطالب لمحاولة اختطافها واغتصابها على يد المتهمين، حيث أكد الأمر مجرد مشاجرة بسبب معاكسة المتهمين للفتاة، عقب انتهاء خطيبها من لعب مباراة لكرة القدم، بالملعب الخاص بالكمباوند السكنى، وأثناء معاتبته لهم، اعتدوا عليه بالضرب.

وأضاف المصدر أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وإثبات الإصابة التى لحقت بالطالب مقدم البلاغ، وجارى إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة داخل تجمع سكني شهير بالشيخ زايد، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 4 أشخاص، وبين طالب وخطيبته بسبب معاكسة الأشخاص الأربعة لخطيبة الطالب عقب انتهائه من لعب مباراة لكرة القدم.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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