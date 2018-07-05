مسرحية سعودية تحصد جائزتين فى مهرجان مسرحى بالأردن

كتب مصطفى عنبر

حصدت مسرحية "صفحة أولى" لفرقة خويد الفنية السعودية بمنطقة جازان، جائزة أفضل نص مسرحي، في فعاليات مهرجان "عشيات طقوس" المسرحى على خشبة المسرح الملكى بالعاصمة الأردنية عمَّان فى دورته الـ11، وبمشاركة دول المملكة العربية السعودية، مصر، تونس، الأردن، فلسطين، والمغرب.

قال بطل المسرحية أنس الحكمي الحاصل على جائزة أفضل ممثل واعد: "إنه على الرغم من قوة المنافسة، وتألق العروض المقدمة من مختلف الدول، إلا أننا عملنا بروح الفريق الواحد، وشاهدنا نتاج تقديمنا بعد العرض من خلال ردة فعل النقاد والجمهور والتي أسعدتنا كثيراً". وتابع: "مَثَّلنا المملكة خير تمثيل وأضفنا إنجازاً جديداً لإنجازات المسرح السعودي".