مساعد وزير الداخلية الأسبق للسجون: صدرنا منتجات المساجين لأكبر دول العالم

كتبت : دينا الحسيني

قال اللواء حسن السوهاجى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع السجون، إن هناك تطويرا من وزارة الداخلية لإعادة تأهيل المساجين بمشروعات جادة وصلت للعالمية، وساعدت على توفير ربح ومصدر دخل شهرى للسجين من جهة والإسهام فى إنعاش الاقتصاد المصرى من جهة أخرى.

وأضاف السوهاجى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه المشروعات تم تصديرها لمعقل المنظمات المشبوهة كـ"هيومان رايتس" وغيرها التى دأبت على الإساءة لمؤسسات الدولة وترويج الإدعاءات حول أوضاع السجناء بمصر .

وأوضح أن مشروع مزرعة السمكية النموذجية للاستزراع السمكى بمنطقة سجون القطا والذى قام قطاع السجون بإفتتاحه اليوم ليس الأول فسبقه مشروعات كالمزرعة النموذجية للخضروات والفاكهة بمنطقة سجون وداى النطرون، فضلاً عن مشروعات الثروة الحيوانية، كما تم افتتاح قطاع المحجر البيطرى الخاص بالثروة الحيوانية بمنطقة سجون طرة، والذى تبلغ سعته أكثر من 600 رأس ماشية"، هذا بالإضافة إلى مشروعات السلغ الغذائية حيث وفر قطاع السجون منافذ بيع متنقلة لعرض وطرح منتجات من الثروة الحيوانية والداجنة، وكذا السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية بمنطقة وسط المدينة.

وأضاف اللواء السوهاجى، أن منتجات قطاع السجون سجلت أعلى مبيعات خلال معرض وسوق القاهرة الدولى الذى أقيم فى مارس الماضى برعاية رئاسة الوزراء واقتربت حصيلة مبيعات معرض الأثاث والموبيليا من مصنوعات وابتكارات نزلاء السجون من 2 مليون جنيه، هذا بخلاف معارض الأثاث والموبيليا حيث حظت السجون المصرية بأضخم مشاريع إنتاجية يشارك فيها نزلاء السجون ويتقاضوا عن ذلك أجرا يتراوح من 1000 جنيه ويصل إلى 3000 جنيه مع نسبة الأرباح، ما بعد البيع، وهناك مشروع للإنتاج الحيوانى والداجنى ومصنع إنتاج الحلاوة الطحينية فى سجن المرج وهو على درجة عالية من التقنيات الفنية والآلات الحديثة لإنتاج منتج الحلاوة الطحينية ومصنع البلاستيك بسجن أبو زعبل، وتمتلك السجون أكبر ورش للنجارة بسجن القناطر للرجال ومزارع سمكية وسجن أبو زعبل يعد أكبر قلعة صناعية بالسجون وبه صناعه الجلود.

وختم مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الأسبق قائلاً: "هناك سجينين توأم تم القبض عليهما منذ 4 سنوات فى قضية تظاهر عقب ثور 30 يونيه وقام الرئيس السيسي العام الماضى بإصدار عفو رئاسي عنهما بعد قضائهما 4 سنوات من مدة العقوبة بالسجن المؤبد، وخلال مدة السجن تعلموا داخل ورش الموبيليا والنجارة بالسجون تصنيع الموبليا ونجحوا فى احتراف تلك المهنة، حيث لم يكونوا يمتهنون أى مهنة أخرى قبل القبض عليهم، والآن منذ خروجهم العام الماضي أصبحوا من كبار صناع الموبيليا بمحافظة السويس ويقوموا بتصدير منتجاتهم التى تعلموها من السجون إلى دول الخارج وحققوا أرباحاً طائلة.