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الخميس، 05 يوليه 2018 12:10 م
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مساعدة وزير الداخلية: الإقلاع عن التدخين "مش مستحيل" وحملات للتوعية بأضراره

الخميس، 05 يوليه 2018 11:46 ص
مساعدة وزير الداخلية: الإقلاع عن التدخين "مش مستحيل" وحملات للتوعية بأضراره جزء من المؤتمر
كتب محمود عبد الراضي - منة الله حمدي - دينا الحسيني - تصوير محمد الحصري
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قالت اللواء دكتورة عزة الجمل مساعد وزير الداخلية مسئول شئون المستشفيات بقطاع الخدمات الطبية، إن الإقلاع عن التدخين بات أمرا غير مستحيل، وهناك إقبال من البعض على عيادات المستشفيات للإقلاع عن التدخين .
 
وأضافت عزة الجمل، في كلمة لها بمؤتمر صحفي بمستشفى الشرطة بمدينة نصر، نطلق حملات توعية للإقلاع عن التدخين باستمرار ، خاصة رجال الشرطة المدخنين .
 
وعقدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ندوة عن أضرار التدخين، وذلك بمستشفى الشرطة في مدينة نصر بالقاهرة.
 
وحضر الندوة الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة السابق واللواء دكتوره عزة الجمل مساعد وزير الداخلية لشئون المستشفيات بالإنابة عن اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية والرائد طبيب دعاء سمير الشاهد وعدد من قيادات الداخلية، وأطباء متخصصين من قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، بالإضافة لعدد من الخبراء.
 
وتهدف الندوة للحد من ظاهرة التدخين التي تضر بصحة المواطنين، خاصة في ظل انتشار التدخين بين فئات الشباب والأطفال صغار السن، وتخرج الندوة بعدد من التوصيات لمساعدة المدخنين على الاقلاع عنه.

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التدخين

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اخبار الداخلية

مستشفى الشرطة




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