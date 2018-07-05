video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 08:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة العدل العليا البرازيلية توقف وزير العمل عن أداء مهامه لمزاعم فساد

الخميس، 05 يوليه 2018 07:02 م
محكمة العدل العليا البرازيلية توقف وزير العمل عن أداء مهامه لمزاعم فساد الرئيس البرازيلى
أ ش أ
إضافة تعليق

أمرت محكمة العدل العليا في البرازيل، اليوم الخميس، بإيقاف وزير العمل هيلتون يومورا عن العمل ضمن جزء من إجراءات التحقيق الجارية في تورطه في مزاعم فساد.


وأكدت وزارة العمل - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - على قرار إعفاء يومورا بشكل مؤقت من آداء واجبات عمله ، فضلا عن أنه لن يتمكن من دخول مكتبه بالوزارة أو الاتصال بأي شخص من فريق عمله.


من جانبها ، نفذت الشرطة نحو 10 أوامر تفتيش و3 أوامر اعتقال ، بينما لم تفصح عن هوية المدرجين في قائمة أوامر الاعتقال ، لكنها أفادت بأن التحقيق أظهر الأشخاص يشغلون مناصب رفيعة المستوى بالوزارة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تبرئة رئيسة حزب الرئيس البرازيلى الأسبق من تهم فساد

تسجيلات فيديو لشركة برازيلية تكشف فساد الرئيس الفنزويلى

البرازيل

اخبار البرازيل

اخبار العالم

العالم اليوم




لا تفوتك
"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة