محكمة العدل العليا البرازيلية توقف وزير العمل عن أداء مهامه لمزاعم فساد

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أمرت محكمة العدل العليا في البرازيل، اليوم الخميس، بإيقاف وزير العمل هيلتون يومورا عن العمل ضمن جزء من إجراءات التحقيق الجارية في تورطه في مزاعم فساد.



وأكدت وزارة العمل - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - على قرار إعفاء يومورا بشكل مؤقت من آداء واجبات عمله ، فضلا عن أنه لن يتمكن من دخول مكتبه بالوزارة أو الاتصال بأي شخص من فريق عمله.



من جانبها ، نفذت الشرطة نحو 10 أوامر تفتيش و3 أوامر اعتقال ، بينما لم تفصح عن هوية المدرجين في قائمة أوامر الاعتقال ، لكنها أفادت بأن التحقيق أظهر الأشخاص يشغلون مناصب رفيعة المستوى بالوزارة.