محافظ القاهرة: مبادرة ترشيد استهلاك المياه وفرت ربع استهلاك المحافظة يوميا

قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه تم توجيه رؤساء الأحياء، بتجميع المهتمين بالعمل الاجتماعى بنطاق الحى، لتنفيذ مبادرات عملية لرفع مستوى النظافة بأنحاء الحى، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ستنشط مبادرة "خليك زى آدم" بعدد من الأحياء، وستزيد من فعاليتها.

وأضاف المحافظ، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بالمحافظة، أن أجهزة المحافظة وأحيائها بالتنسيق مع شركة المياه، تمكنت من توفير ربع كمية المياه المهدرة من المليون متر مكعب الذى كانت تستهلكه محافظة القاهرة يوميا من المياه.

وأوضح محافظ القاهرة، أنه تم الاتفاق مع مديرية النقل بوضع مواصفات للأرصفة سيتم تعميمها بجميع الأحياء، ضمن مبادرة الرصيف حق للمشاة، وسيتم إشراك المواطن فى تنفيذها، وتشمل المبادرة إخلاء الأرصفة من الإشغالات والمخالفات، وتأهيلها لتكون مناسبة للمواطنين.

ومن المقرر أن يستعرض المهندس عاطف عبد الحميد، إنجازات المحافظة خلال عام، والموقف التنفيذى للمشروعات التى أنشأتها المحافظة خلال هذا العام، وسيتم افتتاحها خلال أيام.

ويؤدى محافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد محمد على بالقلعة، فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى، كما سيتم تنظيم مبادرة نعم من أجل مصر، والتى من المقرر لها أن تبدأ الأحد القادم بجامعة عين شمس، وتستمر لمدة 5 أيام.