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محافظة القاهرة: ننتظر موافقة الآثار لتركيب الهيكل المعدنى لكوبرى شارع الأزهر

الخميس، 05 يوليه 2018 01:00 ص
محافظة القاهرة: ننتظر موافقة الآثار لتركيب الهيكل المعدنى لكوبرى شارع الأزهر اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أن الهيكل المعدنى لكوبرى المشاة المقرر وضعه فى شارع الأزهر، مخزن بحى وسط القاهرة، مشيرًا إلى  وقفه بناءً على طلب وزارة الآثار.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن هناك إصابات بين المواطنين بسبب عبور الطريق أمام السيارات، مؤكدًا أن المواطنين يحطمون الأسوار الحديدية الفاصلة بين جهتى الطريق، ما يؤدى إلى الازدحام المرورى بالمنطقة.
 
وأوضح أن المحافظة جاهزة لوضع هيكل الكوبرى وتجليده بأشكال تتناسب مع الطراز المعمارى للمنطقة، مشيرًا إلى أن الآثار اعتراضها على أن الكوبرى سيكون بمثابة شىء شاذ فى المكان وسيضر بالمظهر الجمالى له، لافتًا إلى أن المحافظة تنتظر موافقة الآثار لاستكمال إنشاء الكوبرى.
 
يذكر أن محافظة القاهرة أنشأت لإجزاء من كوبرى المشاة بشارع الأزهر "سلالم الكوبرى" منذ فترة وتوقفت عن استكماله بسبب اعتراض وزارة الآثار.
 
 
 

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