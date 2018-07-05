مباحث السياحة تضبط مروجا للمخدرات داخل مطعم بالعجوزة

كتبت دينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار فى ضبط شخص بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لتفقد الحالة الأمنية وردت معلومات تفيد تواجد شخص بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزته كمية من المواد المخدرة ويقوم بترويجها على بعض المترددين على المطعم .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطعم وضبط المذكور وتبين أنه يدعى كريم . أ . م 31 سنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 220 جرام، مبلغ مالى قدره 1400 جنيه، هاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالى من حصيلة البيع، حيث تم تحرير محضر بالواقعة.