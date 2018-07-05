"لو معاشك مش مكفى".. تعرف على حالات صرف آخر استثنائى

كتب سمير حسنى

أكد سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى، أن المدة القصوى لصرف المعاش 4 أسابيع فقط، وبعد ذلك يتم معاقبة الموظف المسئول عن تأخير الصرف، مشيرا إلى أن نسبة تأخر المعاشات بالنسبة لعدد المعاشات التى يتم صرفها والتى يصل عددها إلى 160 ألف حالة صرف فى السنة، ضئيلة للغاية.

وأوضح رئيس صندوق التأمين الاجتماعى، فى لقاء على قناة "اكسترا نيوز"، أن المعاش حق مكفول للطالب فى التعليم العالى حتى سن 26 عاما، أما فى حالة التعليم فوق المتوسط فيصل الصرف حتى سن 24 عاما، وما دون ذلك 21 عاما إذا كان مستحقًا.

وردًا على سؤال حول إمكانية المطالبة بزيادة المعاش فى حالة إذا كان المعاش قليل، قال: "حال إذا كان المعاش قليل من حق المستفيد أن يتقدم بطلب لصرف معاش استثنائى لظروف اجتماعية أو صحية، ويتم دراسة الطلب ويعرض على لجنة عليا للمعاشات الاستثنائية".