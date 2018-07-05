قطاع السجون يصطحب طفلين من دور رعاية لزيارة والديهما بسجن طنطا العمومى

اصطحب مسئولى قطاع السجون طفلين من نزلاء إحدى دور الرعاية لزيارة والديهما المودعين بسجن طنطا العمومى.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية باستمرار دعم سياسة الوزارة فى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعاده تأهيل النزلاء وتحقيق قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى للنزلاء داخل محبسهم.

وفى إطار حرص قطاع السجون على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإهتمام بأوجه الرعاية الإجتماعية المقدمة لنزلاء السجون والحرص على الاستقرار النفسى والاجتماعى لكافة النزلاء داخل محبسهم تمهيداً لعودتهم إلى المجتمع كمواطنين صالحين عقب انتهاء مدة عقوبتهم .