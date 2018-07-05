قائد يمنى: الجيش يسيطر على سلاسل جبال مزهر بمحافظة صعدة

عدن (أ ش أ)

صرح قائد اللواء 102 خاصة بالجيش اليمنى العميد ياسر الحارثى بأن قواته سيطرت على سلاسل جبال (مزهر) والطريق المؤدى إلى قرية مزهر فى محافظة "صعدة" شمالى اليمن.

وقال الحارثى لقناة العربية الإخبارية اليوم الخميس، "إن قرية مزهر مطلة على مركز مديرية باقم من الجهة الشرقية بمسافة تبعد 5 كيلو مترات، ونسعى لاستعادتها من الحوثيين لتقدم نحو باقم".

وأكد أن الجيش اليمنى لا يقتل شيخاً أو طفلاً أو يستغل النساء كما تفعل الميليشيات الحوثية، وأن المدنيين حرصوا على تجنيب أنفسهم من الميليشيات التى تحاول استخدامهم كدروع بشرية.

وفى السياق ذاته، أفاد قائد الكتيبة السادسة الرائد مشعل البيل بأن الجيش اليمنى سيطر على العديد من التباب والمرتفعات الجبلية فى ميسرة مركز مديرية باقم، ولا زالت الاشتباكات والتقدمات متواصلة ومستمرة، باتجاه الطريق المؤدى إلى قرية مزهر.

يذكر أن الجيش اليمنى والتحالف العربى، بقيادة السعودية، يخوضان معركة واسعة من محاور عدة فى محافظة صعدة طوال الفترة الماضية، حققا خلالها تقدماً بارزاً، وتمكنا من تحرير مواقع جديدة فى جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوبى غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثى.