فيزا وحكومة كوت ديفوار توقعان مذكرة لنشر المدفوعات الرقمية ودفع الشمول المالى

كتب - أحمد يعقوب

وقعت فيزا وحكومة كوت ديفوار، ممثلة بوزارة المالية والاقتصاد، مذكرة تفاهم من أجل رقمنة الخدمات الحكومية وضمان إمكانية وصول المزيد من الخدمات المالية إلى الإيفواريين.

وقع كل من أداما كونيه، وزير المالية والاقتصاد، وأندرو توريه، الرئيس الإقليمى لفيزا لشرق ووسط أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، مذكرة التفاهم فى حفل أقيم فى أبيدجان، بحضور مع الرئيس الاستشارى لوزارة التجارة الأمريكية لمجلس ممارسة أنشطة الأعمال فى أفريقيا (PAC-DBIA).

وخلال كلمته فى حفل التوقيع، قال أندرو توريه: "يمثل توقيع مذكرة التفاهم علامة بارزة فى تعاوننا المستمر مع الحكومة الإيفوارية وخطوة كبيرة إلى الأمام فى جهودنا لجلب مزيد من الإيفواريين إلى النظام المالى الرسمى مع جميع الفوائد المرتبطة به. إن رؤيتنا المشتركة لتعزيز جودة الخدمات وتوظيف أحدث تقنيات الدفع تجعل هذه الشراكة فرصة عظيمة للإيفواريين، وصناعة الخدمات المالية، والتجار، والحكومة على حد سواء. إن استخدام المدفوعات الإلكترونية سيجلب المزيد من الأمن والراحة، مع خفض التكاليف وزيادة شفافية النظام المالى".

وتعتبر فيزا أول شركة عالمية لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية تفتتح مكتبا فى المنطقة وتعمل بشكل وثيق مع الحكومات المحلية والمؤسسات المالية والتجار عبرUEMOA وCEMAC ومنطقة غرب ووسط أفريقيا بأكملها لجلب فوائد الدفع الإلكترونى المبتكر إلى المنطقة.

ومن جانبه، قال وزير المالية والاقتصاد فى كوت ديفوار، أداما كونيه: "نعتبر مذكرة التفاهم إنجازا كبيرا فى خططنا الكبرى لتطوير كوت ديفوار بحلول عام 2020 موضحا انها تعكس تصميم الحكومة على مواجهة التحديات وتحسين حياة المواطنين من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل فيزا. وأوضح ان توقيع مذكرة التفاهم يعد دليلا على ان الحكومة تسعى إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية عندما يتعلق الأمر بالخدمات المقدمة للمواطنين."

وستعمل الحكومة الإيفوارية مع فيزا لمراجعة برامج الخدمات المالية الحالية فى البلاد ووضع خطط عمل للمساعدة فى اعتماد المدفوعات الرقمية. وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم فيزا بتقديم ستة التزامات أساسية تتضمن:إطلاق برنامج المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المحمولة المقدم من فيزا لأكثر من 1.1 مليون من مزارعى الكاكاو والبن والكاجو الذين يشكل عملهم 20٪ من الناتج المحلى الإجمالى لكوت ديفوار. وللمرة الأولى، سيتمكن هؤلاء المزارعون من إجراء وقبول المدفوعات الرقمية على أجهزتهم المحمولة وتحويل الأموال مباشرة من حساب مصرفى إلى حساب مصرفي. ومن خلال الاتصال بمصرف عبر تطبيق على الهاتف المحمول، سيتمكنون من التقدم للحصول على الائتمان والقروض التى يحتاجون إليها للمساعدة فى تنمية أعمالهم

وأيضا تمكين نحو 35000 مركبة من قبول المدفوعات الرقمية عبر الهاتف المحمول، مما يساعد قطاع النقل على التدفق بفعالية أكبر عن طريق تقليل الطوابير وضمان دفع مقابل جميع الرحلات، كما تعمل مع حكومة كوت ديفوار من أجل تقييم وتطوير الحلول الحكومية المدفوعة مقدماً للمنح الدراسية الطلابية ومصروفات الموظفين الحكوميين ونفقات السفر

وتلتزم فيزا بالشراكة مع أكثر من 200 مكتب بريد فى كوت ديفوار من أجل رقمنة المعونة والدعم للمسنين، فضلاً عن مساعدة المواطنين على الدفع رقميًا مقابل الخدمات العامة وخدماتهم الحكومية كجزء من برنامج "بيت المواطن" الذى يتم تنفيذه من خلال مكاتب البريد فى كوت ديفوار، وبالعمل مع الحكومة لتقييم إمكانات برنامج التعليم المالى الرائد لموظفى الحكومة واداراتها المختلفة، وتقييم إدخال التعليم المالى فى المناهج الدراسية الوطنية فى المدارس، وتقييم عملية التحقق من هوية حاملى البطاقات عبر تطبيق على الهاتف المحمول أو الرسائل النصية القصيرة، باستخدام قاعدة بيانات الهوية الوطنية مع رقم تعريف وطنى فريد لكل من23.7 مليون مواطن لتزويدهم بسرعة الوصول إلى الخدمات، وربطهم بالنظام المالى الرسمي.