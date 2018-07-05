فيديو جراف.. ماذا قدم محمود متولى المرشح لتدعيم دفاع الأهلى

دخل مسئولو النادى الأهلى فى مفاوضات مع محمود متولى لاعب فريق الإسماعيلى، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.
ورغم أن مسئولى الدراويش أعلنوا أن اللاعب لم يتم بيعه حتى الآن إلى القلعة الحمراء، نرصد أهم ما قدمه اللاعب مع الإسماعيلى.
القيمة التسويقية للاعب 800 ألف يورو
على مستوى اللعب الدولى
شارك مع منتخب الشباب تحت 23 سنة ببطولة الصداقة الدولية وبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2015
موسم 2012/2013
شارك فى 9 مباريات منها 6 بالدورى و3 بالكأس
موسم 2013/2014
شارك فى 10 مباريات
موسم 2014/2015
شارك فى 19 مباراة
موسم 2015/2016
شارك فى 18 مباراة
موسم 2016/2017
خاض مع الدراويش 32 مباراة
موسم 2017/2018
شارك فى 31 مباراة منها 3 بكأس مصر، أحرز 6 أهداف وصنع هدفا واحدا، وحصل على 6 إنذارات
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