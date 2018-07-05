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الخميس، 05 يوليه 2018 07:19 م
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فيديو جراف.. ماذا قدم محمود متولى المرشح لتدعيم دفاع الأهلى

الخميس، 05 يوليه 2018 06:03 م
فيديو جراف.. ماذا قدم محمود متولى المرشح لتدعيم دفاع الأهلى محمود متولى
كتبت ياسمين يحيى
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دخل مسئولو النادى الأهلى فى مفاوضات مع محمود متولى لاعب فريق الإسماعيلى،  لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن مسئولى الدراويش أعلنوا أن اللاعب لم يتم بيعه حتى الآن إلى القلعة الحمراء، نرصد أهم ما قدمه اللاعب مع الإسماعيلى.

 

القيمة التسويقية للاعب 800 ألف يورو

على مستوى اللعب الدولى

شارك مع منتخب الشباب تحت 23 سنة ببطولة الصداقة الدولية وبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2015

 موسم 2012/2013

شارك فى 9 مباريات منها 6 بالدورى و3 بالكأس

موسم 2013/2014

شارك فى 10 مباريات  

موسم 2014/2015

شارك فى 19 مباراة

موسم 2015/2016

شارك فى 18 مباراة

موسم 2016/2017

خاض مع الدراويش 32 مباراة

 موسم 2017/2018

شارك فى 31 مباراة منها 3 بكأس مصر، أحرز 6 أهداف وصنع هدفا واحدا،  وحصل على 6 إنذارات

 


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