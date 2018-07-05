فيديو.. الصين تنتج 100 حافلة صغيرة ذاتية القيادة يمكنها تفادى الزحام

كتب: هانى محمد

أعلنت شركة "Baidu" الصينية، عن بدء الإنتاج التجارى لحافلاتها الصغيرة ذاتية القيادة.

وأكد روبين لى مدير الشركة، خلال المؤتمر السنوى الأخير، أن "Baidu" أنتجت حتى الآن 100 حافلة صغيرة من نوع "Apollo 3.0" ذاتية القيادة، استعدادا لإطلاقها قريبا في شوارع العاصمة الصينية.

وأوضح روبين لى، أن هذه الحافلات قادرة على الحركة بشكل مستقل على مختلف أنواع الطرق، ويمكنها تفادى الزحام المرورى داخل المدن بامان، فضلا عن أنها قادرة على المراوغة فى أضيق الأزقة والشوارع.

وتعمل الشركة حاليا على إنتاج المزيد من هذه الحافلات لبيعها فى الصين والعديد من دول العالم.