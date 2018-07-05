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الخميس، 05 يوليه 2018 10:45 م
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فوز اثنين من شباب الأطباء بجائزة الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسى

الخميس، 05 يوليه 2018 10:05 م
فوز اثنين من شباب الأطباء بجائزة الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسى أحمد عكاشة و زاهى حواس خلال المؤتمر
كتبت أمل علام
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أقام الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى بطب عين شمس مساء الخميس، الاحتفالية السنوية الـــ 24 لمحاضرة وجائزة الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسى.

وألقى المحاضرة هذا العام الدكتور زاهى حواس، تحت عنوان "الأهرامات- المومياوات- وكليوباترا"، وأعقبها توزيع جوائز أفضل البحوث فى الطب النفسى والمقدمة من شباب أطباء الطب النفسى، حيث تم منح جائزتان لأفضل بحوث فى الطب النفسى إلى الدكتورة مريم الغامرى بطب عين شمس والدكتور أحمد عبد الكريم بطب الإسكندرية.

وقال الدكتور أحمد عكاشة، أنه عادة ما تكون المحاضرة مزيجا من الطب النفسى والثقافة بحضور أطباء النفس ونخبة من المفكرين والمثقفين، فيما ألقى الدكتور ثروت عكاشة محاضرة حول تطهير النفس من خلال الفن، والدكتور إسماعيل سراج الدين حول التقدم التكنولوجي وتأثيره على النفس والطب، والدكتور محمد غنيم حول السياسة والنفس البشرية وغيرهم من علماء الطب النفسى فى العالم.

 


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الطب النفسى

جائزة الطب النفسى

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