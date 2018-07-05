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الخميس، 05 يوليه 2018 10:46 م
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بسبب ربط خطوط المياه..

غدًا.. انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن 6 مناطق بالزاوية الحمراء فى القاهرة

الخميس، 05 يوليه 2018 09:24 م
غدًا.. انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن 6 مناطق بالزاوية الحمراء فى القاهرة انقطاع المياه
ماجد تمراز
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أعلنت رئاسة حي الزاوية الحمراء، عن انقطاع مياه الشرب غدًا الجمعة، من الواحدة ظهرًا حتى الـ12 من منتصف الليل، وذلك بالمناطق (الأميرية البلد - الأحلام - الأشراف - أرض الجنينة - أبو ليلة - مساكن الضباط).
 
وقال اللواء هشام عبد الحميد، رئيس الحى، إن سبب انقطاع المياه هو أعمال ربط خطوط المياه بشارعي الشركات وبورسعيد ، مناشدا المواطنين وأصحاب المخازن والمستشفيات، باتخاذ الاحتياطات، وتخزين مياه طوال فترة الانقطاع.
 
وأضاف، أنه سيتم توفير سيارات مياه من قبل شركة مياه الشرب، لتوفير احتياجات المواطنين من المياه.
 
 
 

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