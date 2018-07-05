غدًا.. انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن 6 مناطق بالزاوية الحمراء فى القاهرة

ماجد تمراز

أعلنت رئاسة حي الزاوية الحمراء، عن انقطاع مياه الشرب غدًا الجمعة، من الواحدة ظهرًا حتى الـ12 من منتصف الليل، وذلك بالمناطق (الأميرية البلد - الأحلام - الأشراف - أرض الجنينة - أبو ليلة - مساكن الضباط).

وقال اللواء هشام عبد الحميد، رئيس الحى، إن سبب انقطاع المياه هو أعمال ربط خطوط المياه بشارعي الشركات وبورسعيد ، مناشدا المواطنين وأصحاب المخازن والمستشفيات، باتخاذ الاحتياطات، وتخزين مياه طوال فترة الانقطاع.

وأضاف، أنه سيتم توفير سيارات مياه من قبل شركة مياه الشرب، لتوفير احتياجات المواطنين من المياه.