غدًا.. انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن 6 مناطق بالزاوية الحمراء فى القاهرة

أعلنت رئاسة حي الزاوية الحمراء، عن انقطاع مياه الشرب غدًا الجمعة، من الواحدة ظهرًا حتى الـ12 من منتصف الليل، وذلك بالمناطق (الأميرية البلد - الأحلام - الأشراف - أرض الجنينة - أبو ليلة - مساكن الضباط).
وقال اللواء هشام عبد الحميد، رئيس الحى، إن سبب انقطاع المياه هو أعمال ربط خطوط المياه بشارعي الشركات وبورسعيد ، مناشدا المواطنين وأصحاب المخازن والمستشفيات، باتخاذ الاحتياطات، وتخزين مياه طوال فترة الانقطاع.
وأضاف، أنه سيتم توفير سيارات مياه من قبل شركة مياه الشرب، لتوفير احتياجات المواطنين من المياه.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة