عامل يقتل نقاشا لزواجه عرفيا من شقيقته بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

سدد عامل طعنة نافذة لنقاش مما أسفر عن مقتله فى كرداسة، وكشفت التحريات أن المتهم انتقم من المجنى عليه، لزواج القتيل عرفيا من شقيقة المتهم، وألقى رجال المباحث القبض على القاتل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل نقاش يبلغ من العمر 22 عاما، نتيجة إصابته بطعنة نافذة بصدره، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، أن المجنى عليه تزوج عرفيا من ربة منزل دون علم أسرتها، وعندما اكتشف والديها وشقيقها أمر زواجها، استدعوا زوجها لمسكنهم للتأكد من حقيقة الزواج.

وتوصلت التحريات إلى أن الزوج المجنى عليه قدم عقد الزواج العرفى لأسرة زوجته، مما دفع شقيق الزوجة لإحضار سكين المطبخ وتسديد طعنة للزوج المجنى عليه، مما أسفر عن مقتله.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فحرر العميد خالد كامل مأمور مركز شرطة كرداسة محضرا بالواقعة، وتم إخطار اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.