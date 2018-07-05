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طقس الغد معتدل بالسواحل الشمالية حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37

الخميس، 05 يوليه 2018 10:10 ص
طقس الغد معتدل بالسواحل الشمالية حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى  شمال الصعيد شديد  الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ،  والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 37  والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 ، ومطروح العظمى 31  والصغرى 24 .

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"الأرصاد": طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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