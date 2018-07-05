ضبط 9496 قضية سرقة تيار كهربائى فى حملة أمنية مكبرة

دينا الحسيني

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى، حيث أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 9496 قضية وتنفيذ 717 حكم حبس جزئى.

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط قضايا "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد" عن تحرير 9496 قضية متنوعة و 9468 قضية سرقة تيار كهربائى و28 قضية مخالفة شروط التعاقد.

وفى مجال تحصيل غرامات "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد" تم تحصيل 10089 حالة متنوعة منها 10075غرامة سرقة تيار كهربائى و14مخالفة شروط التعاقد.

وفى مجال تنفيذ الاحكام سرقات التيار الكهربائى "تم تنفيذ 717 حكم حبس جزئى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى إستمرار الحملات.