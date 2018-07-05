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ضبط 46 قضية سلاح نارى ومواد مخدرة فى حملة لمديرية أمن الجيزة

الخميس، 05 يوليه 2018 09:56 ص
ضبط 46 قضية سلاح نارى ومواد مخدرة فى حملة لمديرية أمن الجيزة أسلحة نارية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 46 قضية مخدرات وسلاح ناري، بالإضافة إلى تنفيذ 155 حكما قضائيا.

 

كما أسفرت الحملة التى استهدفت قطاع جنوب الجيزة، وإمبابة وبولاق الدكرور، والمنطقة الأثرية بالهرم، والشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر ، عن إزالة 425 مخالفة تعد وإشغال طريق، وضبط 13 بائعا متجولا، و8 خيال وجمال لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية. 

 

وتم ضبط 58 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وضبط بائعين بحوزتهم اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء.

 


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