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الخميس، 05 يوليه 2018 10:44 م
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ضبط راكبة قادمة من السعودية لمحاولتها تهريب كميات من الأدوية والفيتامينات

الخميس، 05 يوليه 2018 09:50 م
ضبط راكبة قادمة من السعودية لمحاولتها تهريب كميات من الأدوية والفيتامينات كميات من الأدوية المضبوطة
كتب محمد طنطاوى
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تمكنت السلطات الجمركية بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2  بمطار القاهرة، رئاسة عصام أنور عطية مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته. 
 
وقال مصدر، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط السعودية قم 301 القادمة من جدة، اشتبه ايهاب عميرة مأمور اللجنة فى راكبة مصرية قادمة من السعودية مع زوجها الذى يجلس على كرسى متحرك، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل أشياء يستحق عنها رسوم جمركية أجابت بالنفى. 
 
 
تم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبد الحميد عمران، حيث لاحظ وجود كثافة عالية بأحد الحقائب، وبالعرض على صابر عبد الحميد مشرف الصالة الخضراء، قرر تكليف محمود رجب مأمور الجمرك ومحمود جوهر وهانى صليب ولؤي على وشيرين كمال لتفتيش حقائبها وتفتيشها ذاتيا فتبين وجود 1000علبة شرائط البنادول مفرغة من الاغلفة الخاصة بها وبتفتيش باقى الحقائب تم العثور على 2000 شريط بنادول و625 حقنة فيتامينات.  
 
 
 قرر محمد قناوى مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 49 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات، بعد العرض على ابراهيم عبد اللطيف رئيس الادارة المركزية لجمارك المطار. 
 
 

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