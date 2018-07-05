ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، من ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 43 قطعة حشيش بشبراخيت.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبراخيت مفادها قيام كل من : إسلام أ م 26 سنة عاطل ، محمد خ د21 سنة عاطل، إسماعيل ع أ 20 سنة عاطل وجميعهم مقيمين بندر شبراخيت بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بمدينة شبراخيت وبحوزتهم عدد 43 قطعه لمخدر الحشيش تزن 250 جرام تقريباً ، عدد 170 قرص مخدر ، مبلغ 700 جنيهاً ، عدد 3 هاتف محمول، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار ، المبلغ المالي من متحصلات البيع ، الهواتف المحموله للإتصال بعملائهم .