ضبط المتهمين بالاعتداء على طالب بعد معاكسة خطيبته داخل كمباوند بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهمين بالتشاجر مع طالب، والإعتداء عليه داخل كمباوند شهير بالشيخ زايد، بسبب معاتبه لهم على معاكستهم لخطيبته.

وذكر مصدر أمنى أن الطالب وجه اتهاما للمتهمين البالغ عددهم 6 أشخاص، بالاعتداء عليه مما أسفر عن إصابته بجرح قطعى بيده، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة داخل تجمع سكني شهير بالشيخ زايد، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص، وبين طالب وخطيبته بسبب معاكسة الأشخاص الستة لخطيبة الطالب عقب انتهائه من لعب مباراة لكرة القدم.

ونفى مصدر أمنى تعرض خطيبة الطالب لمحاولة اختطافها واغتصابها على يد المتهمين، حيث أكد الأمر مجرد مشاجرة بسبب معاكسة المتهمين للفتاة، عقب انتهاء خطيبها من لعب مباراة لكرة القدم، بالملعب الخاص بالكمباوند السكنى، وأثناء معاتبته لهم، اعتدوا عليه بالضرب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.