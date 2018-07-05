video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مظاهرات فى إسبانيا للمطالبة بمكافحة مصارعة الثيران

الخميس، 05 يوليه 2018 01:32 م
صور.. مظاهرات فى إسبانيا للمطالبة بمكافحة مصارعة الثيران مظاهرات ضد مصارعة الثيران
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

تظاهر العشرات من الناشطين، اليوم الخميس فى إسبانيا للمطالبة بمكافحة مصارعة الثيران.

وقام الناشطون بارتداء أقنعة للثيران تنديدا بنشاط لعبة مصارعة الثيران، التى أسقطت عشرات المصابين وبعض القتلى.

وتحظى رياضة مصارعة الثيران بشعبية كبيرة لدى الكثيرين فى إسبانيا على الرغم من خطورتها وضررها، ويتفق الباحثون فى إسبانيا على أنها أصبحت رياضة شعبية فى هذا البلد، لكن مع ظهور جمعيات الرفق بالحيوان أصبح لهذه الرياضة المنتشرة فى أرجاء إسبانيا معارضون يرفعون شعار التعذيب ليس ثقافة.

احتجاجات لمكافحة مصارعة الثيران
احتجاجات لمكافحة مصارعة الثيران

 

احتجاجات
احتجاجات

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

لافتات تطالب بوقف هذه الرياضة
لافتات تطالب بوقف هذه الرياضة

 

متظاهرون
متظاهرون

 

مظاهرات تطالب بمكافحة مصارعة الثيران
مظاهرات تطالب بمكافحة مصارعة الثيران

 

مظاهرات ضد مصارعة الثيران (2)
مظاهرات ضد مصارعة الثيران 

 

مظاهرات ضد مصارعة الثيران
مظاهرات ضد مصارعة الثيران

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حظك اليوم برج الثور الخميس 5/7/2018 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تخطط لمستقبلك بشكل واضح

صور وفيديو.. الجامعة العربية تكرم الشيخ محمد بن راشد تقديرا لدوره الرائد فى التنمية الإنسانية.. أبو الغيط: حاكم دبى له أفكار إبداعية.. ووزير إماراتى: الأمير له إنجازات كثيرة فى مجال الإدارة

أول رسالة ماجستير تناقش ثورة 30 يونيو وفشل إعلام الإخوان بإعلام المنصورة

النائبة مارجريت عازر: الإمارات أول دولة ساندت مصر عقب ثورة 30 يونيو - صور

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 4/7/2018 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تمتلك ثقة بالنفس

"القومى لرعاية الشهداء": قدمنا خدمات لألف شهيد و6 آلاف مصاب من ثورة يناير

مصارعة الثيران

مظاهرات

إسبانيا

أخبار إسبانيا




لا تفوتك
المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية

القصة الكاملة "لأصحاب الكهف" بتايلاند × 20 صورة.. 13 شخصا من فريق كرة قدم تحاصرهم المياه داخل كهف "تام لوانج".. عُثر عليهم بعد 10 أيام من البحث بمساعدة دولية.. وقوات الإنقاذ: عملية إخراج الفتية تحتاج شهوراً

القصة الكاملة "لأصحاب الكهف" بتايلاند × 20 صورة.. 13 شخصا من فريق كرة قدم تحاصرهم المياه داخل كهف "تام لوانج".. عُثر عليهم بعد 10 أيام من البحث بمساعدة دولية.. وقوات الإنقاذ: عملية إخراج الفتية تحتاج شهوراً

هل تفعلها روسيا؟.. 6 منتخبات توجت بلقب كأس العالم على أرضها.. أصحاب الملعب يواصلون المغامرة بعد إقصاء بطل العالم 2010.. أوروجواى أول المتوجين فى 1930 وفرنسا آخرهم.. وإنجلترا تكتفى بمرة وحيدة فى لندن 1966

هل تفعلها روسيا؟.. 6 منتخبات توجت بلقب كأس العالم على أرضها.. أصحاب الملعب يواصلون المغامرة بعد إقصاء بطل العالم 2010.. أوروجواى أول المتوجين فى 1930 وفرنسا آخرهم.. وإنجلترا تكتفى بمرة وحيدة فى لندن 1966

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة