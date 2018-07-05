صور.. مظاهرات فى إسبانيا للمطالبة بمكافحة مصارعة الثيران

كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

تظاهر العشرات من الناشطين، اليوم الخميس فى إسبانيا للمطالبة بمكافحة مصارعة الثيران.

وقام الناشطون بارتداء أقنعة للثيران تنديدا بنشاط لعبة مصارعة الثيران، التى أسقطت عشرات المصابين وبعض القتلى.

وتحظى رياضة مصارعة الثيران بشعبية كبيرة لدى الكثيرين فى إسبانيا على الرغم من خطورتها وضررها، ويتفق الباحثون فى إسبانيا على أنها أصبحت رياضة شعبية فى هذا البلد، لكن مع ظهور جمعيات الرفق بالحيوان أصبح لهذه الرياضة المنتشرة فى أرجاء إسبانيا معارضون يرفعون شعار التعذيب ليس ثقافة.



احتجاجات لمكافحة مصارعة الثيران



احتجاجات



جانب من الاحتجاجات



جانب من التظاهرات



لافتات تطالب بوقف هذه الرياضة



متظاهرون



مظاهرات تطالب بمكافحة مصارعة الثيران



مظاهرات ضد مصارعة الثيران