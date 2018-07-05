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صور.. محاضرات لأئمة الأوقاف حول تحديات الأمن القومى لمواجهة حروب الجيل الرابع

الخميس، 05 يوليه 2018 02:00 ص
صور.. محاضرات لأئمة الأوقاف حول تحديات الأمن القومى لمواجهة حروب الجيل الرابع جانب من المحاضرة
كتب – إسماعيل رفعت
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بدأت وزارة الأوقاف، فى تنفيذ خطتها الجديدة لمواجهة حروب الجيل الرابع، بسلسلة محاضرات لتأهيل أبرز الدعاة أعضاء منحة (الإمام المجدد)، لرفع مستواهم الدعوى والوظيفى وصلت إلى المستوى السادس فى الدورة.
 
وتحتوى الخطة على تنمية الوعى المصرى بحروب الجيل الرابع والخامس، وذلك من خلال أئمة الوزارة المتميزين الذين يجرى إعدادهم لنشر سبل التوعية والحماية بين المواطنين عبر الأئمة المدربين.
 
وشملت خطة الأوقاف التى بدأت فعالياتها قبل 6 أشهر وافتتحها وزير الأوقاف، بمحاضرة علمية للوزير عن معانى القرآن الكريم، وأوجه بلاغته، وحاضر فيها مفتى الجمهورية عن مقاصد الشريعة الإسلامية.
 
وتعد الخطة معالجة مباشرة للتحديات الاجتماعية والسياسية وتوظيف جماعات الإسلام السياسى للدين، حيث تتناول أسس الدولة وعوامل قوتها وضعفها، واستخدام الدين بشكل خاطئ فى استهدافها.
 
وتشرح الدورات طرق مواجهة الدعاة لأساليب الجماعات السياسية المستخدمة للدين، حيث تقوم هذه الجماعات بنشر أفكار تتعلق بالشريعة وزرعها فى عقول الشباب وعرضها بشكل يوحى بأن الدولة ضد الدين ويجب مقاومتها.
 
وتستعرض الدورات طرق الرد على هذه الجماعات، وتفنيد أفكارهم المتطرفة التى يزرعونها فى عقول الشباب لاستخدامهم ضد دولتهم، سعيا لإضعاف وتفكيك هذه الدول، حيث تتناول الدورات عرض هذه الأفكار والرد عليها.
 
وأطلقت الأوقاف، دوراتها بمشاركة خبراء متخصصين من أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، ومتخصصين العلوم الإدارية، وأساتذة إعلام أبرزهم الدكتور سامى عبدالعزيز عميد إعلام القاهرة، وسامى الشريف وزير الإعلام الأسبق، وأساتذة من جامعة الأزهر متخصصين فى الرد على الأفكار المتشددة، أبرزهم الدكتور بكر زكى عوض أستاذ العقيدة، وعدد من الأئمة المتميزين أبرزهم د. هشام الكامل.
 
وقال الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن البرنامج التدريبى يشمل التوعية بالأمن القومى وشرعية الدولة الوطنية والتى يستهدفها الإرهاب، وعن جهاد الكلمة، ومتى وأين تقال، وماذا يقوله الداعية، وكيف يواجه هذا الأفكار، وعن ضرورة الدفاع عن الدولة الوطنية، والمخاطر التى نواجهها من قبل جماعات تتاجر بالدين لتحقيق أهداف سياسية على حساب الدولة، كما يتدرب الدعاة على المستجدات العصرية ووسائل الإعلام والاتصال والتكنولوجيا، والحاسب الآلى والعلوم الإفتائية والشرعية، وفقه الدعوة، واللغات، والأداء الإعلامى.
 
وأضاف طايع، لـ"اليوم السابع" أن الوزارة تجهز عددًا من الكوادر الشابة كدعاة عصريين قادرين على المواجهة الفكرية وتصحيح الفكر المغلوط، وسيدرجون ضمن برنامج الإمام المجدد، مؤكدًا أن الأوقاف سوف تحقق نقلة تاريخية بهذا البرنامج.
 
وأوضح طايع، أن الوزارة تسلح أئمتها بالأفكار والمعلومات الصحيحة والبرامج التدريبية المناسبة، والمدربين الأكفاء، والكتب المتنوعة التى تصحح هذا الفكر، وأبرزها كتب: مفاهيم يجب أن تصحح، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وفلسفة الحرب والسلم والحكم، و داعش والإخوان والتآمر على القدس، ومشروعية الدولة الوطنية، حماية الكنائس في الإسلام، وتفكيك الفكر المتطرف، ونحو تجديد الفكر الدينى، ونحو خطاب عقلاني رشيد، وسماحة الإسلام.
 

 


 


 


 


 


 


 


 

 


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