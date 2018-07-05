صور.. ليلة ثانية من التوتر فى نانت الفرنسية احتجاجا على مقتل شاب برصاص شرطى

(أ ف ب)

لليلة الثانية على التوالى تواصلت فى مدينة نانت غرب فرنسا، الاحتجاجات على مقتل شاب برصاص شرطى أطلق عليه النار ليل الثلاثاء الماضى بعدما صدم بسيارته شرطيا آخر اثناء محاولته الفرار من حاجز أمني.

وغداة ليلة شهدت احتجاجات عنيفة وأعمال شغب تركزت خصوصا فى حى براى حيث قتل الشاب البالغ من العمر 22 عاما، استمر التوتر سيد الموقف خلال نهار الأربعاء مع انتشار أمنى كثيف وتسيير شرطة مكافحة الشغب دوريات تخللها تعرض عناصرها للشتم والرشق بالحجارة مما اضطرها للرد باستخدام الغازات المسيلة للدموع.

وعصر الأربعاء تم إحراق عربة كانت مركونة فى موقف للسيارات، كما تعرض صحافى للضرب على أيدى رجل.

وخلال زيارتها للحى الأربعاء شددت رئيسة بلدية نانت جوهانا رولاند على ضرورة "عودة الهدوء".

وفى المساء ارتفع منسوب التوتر ولكن من دون أن يبلغ المستوى الذى كان عليه ليل الثلاثاء، إذ تعرضت دوريات الشرطة لدى مرورها فى حى براى للرشق بمقذوفات من شرفات ونوافذ عدد من المباني.

وترافقت هذه المقذوفات مع شتائم وصيحات استهجان أطلقها شبان بوجه عناصر الشرطة، مخاطبين إياهم بـ"أيها القتلة، العار عليكم، أرحلوا من هنا"، فى حين ردت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتخطّت الاحتجاجات مساء الأربعاء نطاق نانت لتصل إلى العاصمة حيث شهدت الضاحية الشمالية لباريس مسيرة احتجاجية شارك فيها حوالى 200 شخص وتخللها "إلقاء بعض المقذوفات" باتجاه مفوضية الشرطة فى حى سارسيل، بحسب ما أفاد مصدر أمنى وكالة فرانس برس.

وكان نبأ مقتل الشاب أشعل فور شيوعه ليل الثلاثاء أعمال عنف فى عدد من الأحياء الحساسة فى نانت حيث نزل إلى الشوارع شبان مسلحون بقنابل حارقة وأضرموا النيران فى سيارات وفى مركز تجاري.

والشاب الذى قتل مساء الثلاثاء كان مطلوبا بموجب مذكرة توقيف صدرت بحقه فى يونيو 2017 فى قضية تتعلق بالسطو فى إطار عصابة منظمة وتشكيل عصبة أشرار وحيازة مسروقات، بحسب النيابة العامة.

وبحسب مدير شرطة نانت جان-كريستوف برتران فانه مساء أوقف عناصر الشرطة سيارة لارتكابها مخالفة، ولكن "السائق الذى تظاهر بأنه يترجل من سيارته دهس موظفا فى الشرطة" مما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة فى ركبتيه "فأطلق أحد زملائه الشرطيين النار وأصاب الشاب الذى مات لسوء الحظ".

وبحسب مصادر أمنية فإن الشاب أصيب فى الشريان السباتى وأعلنت وفاته لدى وصوله إلى المستشفى.

وأكد المدعى العام فى نانت بيار سينيس لوكالة فرانس برس أنه تم فتح تحقيق "لتحديد الظروف التى دفعت الشرطى لاستخدام سلاحه".

والأربعاء أكدت الشرطة أن العنصر الذى أطلق النار على الشاب تصرف فى إطار الدفاع المشروع عن النفس، ولكن هذه الرواية نفاها عددا من السكان الذين قالوا أنهم كانوا شهودا على ما جرى.



الشرطة الفرنسية فى شوارع نانت



الشرطة الفرنسية في نانت



الشرطة تطلق الغاز



انتشار الشرطة الفرنسية