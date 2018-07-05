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صور.. ذئاب تهاجم قرية بالسويس.. والأهالى يقتلون أحدهم بعد مطاردة

الخميس، 05 يوليه 2018 02:15 ص
صور.. ذئاب تهاجم قرية بالسويس.. والأهالى يقتلون أحدهم بعد مطاردة الذئاب تهاجم قرية بالسويس والأهالي يقتلون احدهم ويطاردوهم
السويس- سيد نون
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قضى أهالى قرية محمد عبده مشروع "شباب الخريجين" بالقطاع الريفى بالسويس، على ذئب هاجم المواطنين بالقرية، كما هرب أربعة من الذئاب الأخرين بعد قيام الأهالى بالقرية بمطاردتهم.
 
وطالب الأهالى بتدخل مسئولى الطب البيطرى والمحافظة، من أجل حماية المواطنين من الذئاب التى بدأت فى الظهور حديثا بالقرى.
 
وقال محمد النوبى، أحد السكان بالقرية:" فوجئنا بظهور الذئاب وقمنا بالاتصال بمديرية الطب البيطرى، وتم الاتصال بمدير إدارة الأزمات، ولم يستجب أحد على الرغم من تكرار الاتصال من الأهالى." 
 
وأكد على غريب، من سكان القرية:" تم قتل ذئب هاجم الأهالى، وتم مطاردة أربعة آخرين من الذئاب الذين ظهروا بالقرية." 
 
من جانبها، قالت مديرة الطب البيطرى بالسويس الدكتورة عزيزة يوسف، إنه سيتم الانتقال إلى القرية لبحث ما حدث وسيتم اتخاذ التدابير الوقائية.
 
من جانبه، طلب محافظ السويس اللواء أحمد حامد، من مسئولى الطب البيطرى الانتقال فورا إلى القرية وإيجاد الحلول لمواجهه الذئاب.
 
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