صور.. جفاف وانخفاض حاد فى منسوب المياه بالأنهار العراقية

كتب عبد الوهاب الجندى

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس مجموعة من الصور تظهر، جفاف بعض فروع الأنهار فى الأراضى العراقية، نتيجة لنقص كمية الأمطار هذا العام.

وتتهم السلطات العراقية، دول الجوار بمشاركتها فى مواردها المائية، فى السنوات الأخيرة مما أدى إلى نقص كمية المياه بالأنهار فى بلاد الرافدين، وفق فرانس برس.

وفى تصريحات سابقة، أعلن وزير الموارد المائية العراقى حسن الجنابي، بدء الحكومة التركية ملء سد "إليسو" الذى أنشئ على نهر دجلة، وهو ما انعكس مباشرة على النهر فى الجانب العراقي، مما أدى إلى انخفاض منسوب مياهه.

وكانت دراسات سابقة أجرتها وزارة الموارد المائية العراقية، حذرت من انخفاض حصة العراق، من مياه دجلة، بسبب السدود التى تنشئها تركيا.



الجاموس فى الوحل



جفاف الأنهار فى العراق



جفاف الأنهار