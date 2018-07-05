صور .. الأسود والفوشيا أبرز الالوان فى تصميمات Giorgio Armani بباريس

كتبت : شيماء عبد المنعم

قدم مصمم الأزياء العالمى جورج أرمنى Giorgio Armani ، مجموعتة الجديدة من خلال فاعليات أسبوع الموضة بباريس، التى غلب عليها اللونين الاسود والفوشيا بدرجاته، كما كانت قماش الشيفون من أكثر الخامات التى استخدمها ارمنى فى تصميماته لخريف وشتاء 2018_2019.

واستخدم جورج الديكور القديم الكلاسيكى المعروف لمنصة العرض، وكانت بوابة دخول العارضات عبارة عن أبواب خشبية ذات التراز القديم، وظهر أرمنى فى نهاية العرض ليلقى التحية على الحاضرين، وبدى جذاب وأنيق للغاية من خلال تيشرت بنطالون أسود وهو اللون المفضل لديه.







































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واستخدم جورج الديكور القديم الكلاسيكي المعروف لمنصة العرض، وكانت بوابة دخول العارضات عبارة عن ابواب خشبية ذات التراز القديم، وظهر ارمني في نهاية العرض ليلقي التحية علي الحاضرين، وبدي جذاب وانيق للغاية من خلال تيشرت بنطالون اسود وهو اللون المفضل لديه.