video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور .. الأسود والفوشيا أبرز الالوان فى تصميمات Giorgio Armani بباريس

الخميس، 05 يوليه 2018 11:19 ص
صور .. الأسود والفوشيا أبرز الالوان فى تصميمات Giorgio Armani بباريس عرض ازياء جورج ارمني
كتبت : شيماء عبد المنعم
إضافة تعليق

قدم مصمم الأزياء العالمى جورج أرمنى Giorgio Armani ، مجموعتة الجديدة من خلال فاعليات أسبوع الموضة بباريس، التى غلب عليها اللونين الاسود والفوشيا بدرجاته، كما كانت قماش الشيفون من أكثر الخامات التى استخدمها ارمنى فى تصميماته لخريف وشتاء 2018_2019.

واستخدم جورج الديكور القديم الكلاسيكى المعروف لمنصة العرض، وكانت بوابة دخول العارضات عبارة عن أبواب خشبية ذات التراز القديم، وظهر أرمنى فى نهاية العرض ليلقى التحية على الحاضرين، وبدى جذاب وأنيق للغاية من خلال تيشرت بنطالون أسود وهو اللون المفضل لديه.

2018-07-03T164411Z_1697943502_RC14762301A0_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T164607Z_1550874295_RC16B5E9D030_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T164631Z_1144579122_RC1997CD7730_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 
2018-07-03T165043Z_2112627922_RC19EF2D3F30_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 
2018-07-03T165223Z_768957181_RC1BCE55D300_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 
2018-07-03T165232Z_69495073_RC16ED564DF0_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 
2018-07-03T165330Z_367828502_RC1B4B7115B0_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 
2018-07-03T165353Z_611388087_RC15BE6C2010_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 
2018-07-03T165410Z_1618708146_RC17EA01A300_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE

 

2018-07-03T165529Z_638867094_RC1F4F7B6C80_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T165540Z_329259808_RC13AECF3220_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
2018-07-03T165540Z_329259808_RC13AECF3220_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE

 

2018-07-03T165738Z_779658415_RC19F7126C70_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 
2018-07-03T165754Z_881365380_RC1C0B3D2260_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
2018-07-03T170815Z_798619204_RC198CC23B10_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 
 
2018-07-03T170843Z_1428182160_RC1E3054E6B0_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T170910Z_1931090636_RC1660A71F40_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T170923Z_488351156_RC1C3A0D2C50_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 
 
2018-07-03T170931Z_421439215_RC1798C2C4B0_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 
2018-07-03T171042Z_1711344626_RC13443AAAB0_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T171153Z_374784501_RC1FF3C31700_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T171453Z_1255258311_RC152337C3E0_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T171742Z_644542392_RC1F4AF36A10_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T171756Z_172826611_RC1828205E90_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T171805Z_40669723_RC147EE80F50_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T172050Z_1397134144_RC188B66E940_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T172103Z_1605124265_RC12A0C79E90_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T172522Z_1271881968_RC1E7F63E560_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T172524Z_724228506_RC14573FF6F0_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T172956Z_25214825_RC1A4C43F6E0_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T173010Z_1052009757_RC1D8F2FFB00_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T173926Z_653589537_RC1AEED728F0_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
2018-07-03T173940Z_273378411_RC1552E6D280_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T173952Z_585531578_RC1B20EC7C70_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T173954Z_1288559170_RC1348FF37E0_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T173959Z_175645140_RC1A42557BB0_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE
 

 

2018-07-03T180638Z_1177477264_RC1C763FE2B0_RTRMADP_3_FASHION-PARIS-HAUTECOUTURE

واستخدم جورج الديكور القديم الكلاسيكي المعروف لمنصة العرض، وكانت بوابة دخول العارضات عبارة عن ابواب خشبية ذات التراز القديم، وظهر ارمني في نهاية العرض ليلقي التحية علي الحاضرين، وبدي جذاب وانيق للغاية من خلال تيشرت بنطالون اسود وهو اللون المفضل لديه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..ديور "Dior" تبتكر طريقة عرض جديدة فى أسبوع الموضة بباريس

عرض ازياء جورج ارمني

اسبوع الموضة في باريس

جورج ارمني في باريس

موضة

باريس




لا تفوتك
ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة