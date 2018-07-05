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الخميس، 05 يوليه 2018 04:37 م
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صور.. استمرار عمليات البحث بعد غرق عبارة بإندونيسيا يسفر عن مقتل 29 شخصا

الخميس، 05 يوليه 2018 03:05 م
صور.. استمرار عمليات البحث بعد غرق عبارة بإندونيسيا يسفر عن مقتل 29 شخصا عمليات البحث
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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تستمرعمليات البحث والإنقاذ من قبل القوات البحرية الإندونيسية، اليوم الخميس، بعد مقتل ما لا يقل عن 29 شخصا بعد أن غرقت عبّارة قرب جزيرة سولاويسى، بينما تبحث فرق الإنقاذ عن عشرات الركاب المفقودين.

ويأتى الحادث بعد أسابيع قليلة من غرق عبارة كانت مكتظة بالركاب فى بحيرة توبا التى تعد واحدة من أعمق البحيرات البركانية فى العالم، والذى حصد أرواح أكثر من 200 شخص.

استمرار محاولات البحث
استمرار محاولات البحث

وقالت الوكالة الإقليمية للتخفيف من الكوارث إنه تأكدت وفاة 29 شخصا فى حادث الثلاثاء، ولا يزال 41 شخصا فى عداد المفقودين. وجرى إنقاذ 69 راكبا آخرين، وفقا لرويترز.

وكانت العبارة تحمل عددا غير معلوم من السيارات عندما بدأت تمتلئ بالمياه وتغرق. وقال مسؤول بوزارة النقل، إن العبارة كانت قريبة من الشاطئ وأن الربان صدمها بشعاب مرجانية فى محاولة للمساعدة فى جهود الإنقاذ.

وأظهرت صور على التلفزيون، أمس الثلاثاء، عشرات الركاب يتشبثون بالسفينة أو يسبحون فى المياه مرتدين سترات الإنقاذ.

وتعانى إندونيسيا من حوادث متكررة لغرق السفن بسبب تجاهل قواعد السلامة وحمولة السفن الزائدة عن الحد.

غرق عبارة (2)
غرق عبارة 

 

غرق عبارة
غرق عبارة

 

قوات الإنقاذ فى إندونيسيا
قوات الإنقاذ فى إندونيسيا

 

قوات الإنقاذ
قوات الإنقاذ

 


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