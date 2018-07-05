شرطة جنوب إفريقيا: الهجوم على مسجد الشهر الماضى ليس مرتبطا بـ"الإرهاب"

أ ف ب

اعلنت الشرطة، اليوم الخميس، أن الهجوم بالسكين الذى أسفر عن قتيلين الشهر الماضى في مسجد بمالمزبرى، بجنوب افريقيا، لا تتوافر فيه خصائص فعل "متطرف" أو "راديكالي".

وقال متحدث باسم الشرطة القضائية الجنوب أفريقية إن "دوافع الهجوم لم تعرف بعد، لكن ليس لدينا أى عنصر يوحى بتورط متطرفين أو أى نشاط راديكالى".

واوضح الضابط هانجوانى مولودزى لوكالة فرانس برس "كان حادثا معزولا".

وفي 14 يونيو الماضى، تسلل رجل إلى مسجد سنى فى مالمزبرى التى تبعد ستين كيلومترا شمال الكاب، وقتل فيه اثنين من المصلين بطعنات السكين وأصيب اثنين آخرين بجروح.

وفى وقت لاحق، قتلت الشرطة المشتبه به الذى كان يشكل تهديدا. وكان الرجل، وهو صومالى فى الثالثة والعشرين من العمر، يعالج فى مستشفى للأمراض العقلية منذ 2013، كما قال مولودزى.

واضاف "كان يعانى من الفصام... هو مسلم، رأى مسجدا، دخله، لكننا لا نعرف ما الذى دفع به إلى الانتقال للقتل".