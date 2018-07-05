سول تنفى وجود خلاف مع واشنطن حول كيفية نزع السلاح النووى لبيونج يانج

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نفت الرئاسة الكورية الجنوبية إمكانية وجود أى خلاف مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التخلص من البرنامج النووى الكورى الشمالى، مؤكدة أن هدف البلدين المشترك المتمثل فى النزع الكامل لسلاح الشمال النووى لم يتغير.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم المكتب الرئاسى كيم أيو- كيوم قوله اليوم الخميس "إن موقف حكومتنا سيظل لا يتغير إزاء ما احتوى عليه إعلان بانمنجوم وإعلان سنغافورة الذى أكد الأهداف التى انطوى عليها إعلان بانمنجوم".



وجاءت تصريحاته عقب تقارير تداولتها وسائل الإعلام مؤخرا مفادها أن الولايات المتحدة ربما قررت تحويل استراتيجيتها إلى نزع التدريجى للسلاح النووى الكورى الشمالى فى ظل تأجيل واضح من جانب بيونج يانج فى اتخاذ تدابير التخلص من سلاحها النووى، وأشارت تقارير سابقة إلى أن كوريا الشمالية وبدلا من التخلص من أسلحتها توسعت فى المنشآت التى تستخدمها فى إنتاج الأسلحة النووية.



ولم يؤكد المتحدث باسم الرئاسة فى سول ما إذا كان الموقف الأمريكى قد تغير بالفعل، واكتفى بالقول بأن بلاده تعمل على تنفيذ الإعلان المشترك الذى خرج به اجتماع زعيمى الكوريتين بدقة.



ومن المنتظر أن يزور وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو كوريا الشمالية غدا الجمعة لمباحثات هى الأولى عقب قمة ترامب - كيم فى سنغافورة الشهر الماضى، لمناقشة كيفية تخلى بيونج يانج عن سلاحها النووى.