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الخميس، 05 يوليه 2018 04:56 م
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"سوق عكاظ" تستعد لدخول قائمة التراث العالمى بـ"اليونسكو"

الخميس، 05 يوليه 2018 04:01 م
"سوق عكاظ" تستعد لدخول قائمة التراث العالمى بـ"اليونسكو" سوق عكاظ
كتب مصطفى عنبر
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كشف مدير "سوق عكاظ"، بالمملكة العربية السعودية،  عبدالله السواط، أن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى رئيس اللجنة الإشراقية للسوق الأمير سلطان بن سلمان وجه بالبدء فى الخطوات الفعلية لتسجيل "سوق عكاظ" لقائمة التراث العالمى كأفضل الممارسات فى "اليونسكو".

وأوضح أن أرض السوق تحتوي على الكثير من الآثار والنقوش، وأضاف أن فرق الهيئة العامة بدأت فى المسح والتنقيب عن الآثار بوصفه أقدم المواقع تاريخياً. 

جدير بالذكر أن منطقة السوق قد تعاقب عليها حضارات مختلفة تعود إلى العصر الحجري.

وتعتبر سوق عكاظ فصلاً مهمًا من تاريخ العرب قبل الإسلام؛ فقد كانت تُمثل تجمعاً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، تطورت فيها لغة العرب وشعرهم وأدبهم، وذابت فوارق لهجاتهم وعاداتهم، وتوحدت لغتهم نحو اللغة العربية الفصحى.


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