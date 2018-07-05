سفير مصر ببرلين: طفرة فى السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر

كتب سمير حسنى

وصف السفير بدر عبد العاطى سفير مصر فى برلين، زيارة الوزير سامح شكرى إلى ألمانيا بالناجحة، مشيرا إلى اللقاءات المكثفة التى أجراها الوزير خلال زيارته والتى شملت نصف عدد الحكومة الألمانية من وزراء الخارجية والنقل والداخلية والتعاون الانمائى، فضلا عن اللقاءات البرلمانية رفيعة المستوى والأكاديمين وقادة الفكر والرأى والإعلام الالمانى ومجتمع الأعمال.

وقال سفير مصر فى برلين، فى مداخلة تليفزيونية، أن زيارة وزير الخارجية إلى ألمانيا تعكس حجم الزخم والتطور الكبير الذى تشهده العلاقات بين البلدين فى جميع المجالات، مؤكدا أن الجانب الألمانى مهتم بالاستثمار فى مصر ونقل التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بتوقيت الزيارة، أكد السفير، أنه توقيت مهم للغاية حيث جاء ليؤكد على العلاقات المهمة بين البلدين وتحقيق المكاسب المشتركة والاحترام المتبادل، فهناك ترحيب شديد من الجانب الألمانى لزيارة الوزير، وكان بمثابة فرصة لاطلاعهم على عملية الاصلاح التى تشهدها مصر فى كل المجالات.

وحول السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر، قال عبدالعاطى، إن السياحة الألمانية ما زالت متصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر منذ 2015، وهناك طفرة كبيرة شهدتها السياحة الألمانية فى العام الأخير، حيث زادت بمعدل 90 % مقارنة بالعام السابق.