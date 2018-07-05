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سفير السعودية بأمريكا: نظام إيران يدعى البراءة حينما يكشف عن أنشطته الإرهابية

الخميس، 05 يوليه 2018 08:10 م
سفير السعودية بأمريكا: نظام إيران يدعى البراءة حينما يكشف عن أنشطته الإرهابية سفير السعودية فى أمريكا خالد بن سلمان
كتب هيثم سلامة
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قال خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية فى الولايات المتحدة الأمريكية، إن النظام الإيرانى يدعى البراءة حينما يتم الكشف عن أنشطته الإرهابية.

وكتب خالد بن سلمان، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلاً :"النظام الايرانى كعادته يدعى البراءة، حينما يتم الكشف عن أنشطته الإرهابية، يجب ألا ننسى التاريخ الطويل لهذا النظام فى دعم الاٍرهاب والفوضى فى منطقتنا والعالم".

وأضاف:"ما حدث مجرد حلقة من مسلسل طويل من الجرائم الإيرانية، وجواد ظريف مجرد قناع يحاول بائساً إخفاء جرائم النظام الايرانى".

تدوينة خالد بن سلمان
تدوينة خالد بن سلمان

 

 

 

 

 


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