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الخميس، 05 يوليه 2018 08:01 م
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سفير الرياض لدى واشنطن: إيران تدعى البراءة حينما يتم الكشف عن أنشطته الإرهابية

الخميس، 05 يوليه 2018 07:36 م
سفير الرياض لدى واشنطن: إيران تدعى البراءة حينما يتم الكشف عن أنشطته الإرهابية الرئيس الإيراني
أ ش أ
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قال السفير السعودى لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الخميس، إن النظام الإيرانى كعادته يدعى البراءة، حينما يتم الكشف عن أنشطته الإرهابية.

وأضاف خالد بن سلمان - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية- ردا على وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف ، "يجب أن لا ننسى التاريخ الطويل لهذا النظام فى دعم الإرهاب والفوضى فى منطقتنا والعالم".

وتابع " إن ما حدث مجرد حلقة من مسلسل طويل من الجرائم الإيرانية ، وجواد ظريف مجرد قناع يحاول بائساً إخفاء جرائم النظام".
وكان وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف اعتبر أن اعتقال السلطات البلجيكية دبلوماسيا فى النمسا للاشتباه فى تخطيطه لهجوم بقنبلة فى فرنسا "مخطط زائف".

يشار إلى أن النيابة البلجيكية أعلنت عن إحباط هجوم إرهابى كان من المخطط أن يستهدف مؤتمرا لمنظمة "المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية" المعارض فى باريس يوم 30 يونيو.

 

 

 


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